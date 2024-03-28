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Владимир Юдин продолжит руководить Счётной палатой Тульской области
Фото tulaoblduma.ru

Владимир Юдин продолжит руководить Счётной палатой Тульской области

До назначения на эту должность он занимал в правительстве региона пост министра финансов.

На очередном заседании Тульской областной Думы был рассмотрен вопрос о переназначении на новый срок полномочий председателя Счётной палаты Тульской области Владимира Юдина.

Его кандидатуру внёс на рассмотрение глава региона Алексей Дюмин при поддержке Счетной палатой Российской Федерации. Депутаты приняли решение о переназначении – Владимир Юдин продолжит руководить Счетной палатой Тульской области.

Впервые он занял этот пост в 2019 году, а до этого на протяжении семи лет возглавлял областное министерство финансов.

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