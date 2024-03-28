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Где в Тульской области осенью пройдут выборы
Фото из архива Myslo

Где в Тульской области осенью пройдут выборы

Единый день голосования состоится в воскресенье, 8 сентября.

По данным регионального избиркома, осенью в Тульской области запланированы 10 избирательных кампаний различных уровней.

Состоятся выборы депутатов Тульской областной Думы 8-го созыва и Тульской городской Думы 7-го созыва. Также запланированы выборы депутатов в восьми муниципалитетах:

  • МО Восточно-Одоевское Одоевского района,
  • МО Северо-Одоевское Одоевского района,
  • МО Южно-Одоевское Одоевского района,
  • рабочий поселок Одоев,
  • город Алексин,
  • город Донской,
  • город Ефремов,
  • рабочий поселок Новогуровский.

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