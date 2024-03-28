Где в Тульской области осенью пройдут выборы

По данным регионального избиркома, осенью в Тульской области запланированы 10 избирательных кампаний различных уровней.
Состоятся выборы депутатов Тульской областной Думы 8-го созыва и Тульской городской Думы 7-го созыва. Также запланированы выборы депутатов в восьми муниципалитетах:
- МО Восточно-Одоевское Одоевского района,
- МО Северо-Одоевское Одоевского района,
- МО Южно-Одоевское Одоевского района,
- рабочий поселок Одоев,
- город Алексин,
- город Донской,
- город Ефремов,
- рабочий поселок Новогуровский.