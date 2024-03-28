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В Алексине прощаются с погибшей в теракте в «Крокус Сити Холле» Ольгой Сельдевой
Фото Артема Жильцова.

В Алексине прощаются с погибшей в теракте в «Крокус Сити Холле» Ольгой Сельдевой

Проститься с женщиной прошли несколько десятков человек.

В Алексине Тульской области в Свято-Никольском храме началась церемония прощания с 37-летней Ольгой Сельдевой. Женщина погибла в теракте, который произошел в концертном зале «Крокус Сити Холл». 

Проститься с Ольгой пришли несколько десятков человек — родственники, знакомые, сотрудники городской администрации, а также все неравнодушные.

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Напомним, жительница Алексина поехала на концерт группы «Пикник» вместе с семьей. Младшая дочь, 11-летняя девочка, находится в Российской Детской Клинической больнице. По сообщениям минздрава, в последние дни состояние девочки улучшилось.

Сюжет: Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
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