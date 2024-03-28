В первом матче 1/4 финала Суперлиги «Тулица» всухую проиграла «Динамо-Ак Барс»

Фото Дмитрия Дзюбина.

В первом матче четвертьфинала Суперлиги «Тулица» на выезде проиграла «Динамо-Ак Барс». Игра завершилась со счетом 3:0 (25:16, 25:11, 25:12) в пользу команды из Казани.

Статистика противостояния:

Главный тренер «Тулицы» Андрей Подкопаев прокомментировал итоги матча:

— Перенос матча нам ничего не дал (игру перенесли из-за теракта в Подмосковье, — прим. авт.). Команда слишком много отдыхала. По игре — в первой партии можно было побороться, но были ошибки. Казань сыграла одну из лучших игр сегодня. Шансов у нас было очень мало.

Напомним, ответная игра пройдет 31 марта в Туле.