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В первом матче 1/4 финала Суперлиги «Тулица» всухую проиграла «Динамо-Ак Барс»
Фото Дмитрия Дзюбина.

В первом матче 1/4 финала Суперлиги «Тулица» всухую проиграла «Динамо-Ак Барс»

Игра прошла в Казани.

В первом матче четвертьфинала Суперлиги «Тулица» на выезде проиграла «Динамо-Ак Барс». Игра завершилась со счетом 3:0 (25:16, 25:11, 25:12) в пользу команды из Казани. 

Статистика противостояния:

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Главный тренер «Тулицы» Андрей Подкопаев прокомментировал итоги матча:

— Перенос матча нам ничего не дал (игру перенесли из-за теракта в Подмосковье, — прим. авт.). Команда слишком много отдыхала. По игре — в первой партии можно было побороться, но были ошибки. Казань сыграла одну из лучших игр сегодня. Шансов у нас было очень мало.

Напомним, ответная игра пройдет 31 марта в Туле. 

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сегодня, в 10:01 0
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