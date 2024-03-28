На улице Пузакова в Туле обнаружили гранату 

Вечером 27 марта туляки обнаружили предмет, похожий на гранату. Об этом сообщили в телеграм-канале «Тула-жесть».
Как видно на фото, многоэтажку оцепили. Жители уточнили, что вызывали на место полицейских.
Граната оказалась муляжом.
Местные жители сообщили, что вызвали полицейских.
Вечером 27 марта туляки обнаружили предмет, похожий на гранату. Об этом сообщили в телеграм-канале «Тула-жесть».
Как видно на фото, многоэтажку оцепили. Жители уточнили, что вызывали на место полицейских.
Граната оказалась муляжом.
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