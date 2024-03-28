На улице Пузакова в Туле обнаружили гранату 

Телеграм-канал «Тула-жесть»

Вечером 27 марта туляки обнаружили предмет, похожий на гранату. Об этом сообщили в телеграм-канале «Тула-жесть».

Как видно на фото, многоэтажку оцепили. Жители уточнили, что вызывали на место полицейских.



Граната оказалась муляжом.