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На улице Пузакова в Туле обнаружили гранату 
Телеграм-канал «Тула-жесть»

На улице Пузакова в Туле обнаружили гранату 

Местные жители сообщили, что вызвали полицейских.

Вечером 27 марта туляки обнаружили предмет, похожий на гранату. Об этом сообщили в телеграм-канале «Тула-жесть».

Как видно на фото, многоэтажку оцепили. Жители уточнили, что вызывали на место полицейских.

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Граната оказалась муляжом.

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