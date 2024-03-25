Состояние пострадавшей в «Крокус Сити Холле» 11-летней тулячки остается тяжелым

О четверых пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" туляках и оказываемой им помощи доложил зампред регионального правительства Дмитрий Марков.
- Четверо жителей Тульской области пострадали при теракте, двое из них погибли. В тяжёлом состоянии находится девочка 11 лет, ее мама погибла. Ребенок находится в Российской Детской Клинической больнице, ее состояние удалось стабилизировать. Отец девочки находится там же, с врачами мы в прямом контакте.
Также в Институте им. Склифосовского находился еще один мужчина, супруга которого погибла. Его лечение завершено. Мы тоже с ним в контакте.
По вашему поручению, Алексей Геннадьевич, определен порядок выплаты денежных средств пострадавшим, и с завтрашнего дня мы готовы приступить к этой работе.