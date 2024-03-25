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Состояние пострадавшей в «Крокус Сити Холле» 11-летней тулячки остается тяжелым

Состояние пострадавшей в «Крокус Сити Холле» 11-летней тулячки остается тяжелым

О состоянии других пострадавших при теракте из Тульской области говорили на оперативном совещании у губернатора. Совещание начали с минуты молчания.

О четверых пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" туляках и оказываемой им помощи доложил зампред регионального правительства Дмитрий Марков. 

- Четверо жителей Тульской области пострадали при теракте, двое из них погибли. В тяжёлом состоянии находится девочка 11 лет, ее мама погибла. Ребенок находится в Российской Детской Клинической больнице, ее состояние удалось стабилизировать. Отец девочки находится там же, с врачами мы в прямом контакте.

Также в Институте им. Склифосовского находился еще один мужчина, супруга которого погибла. Его лечение завершено. Мы тоже с ним в контакте.

По вашему поручению, Алексей Геннадьевич, определен порядок выплаты денежных средств пострадавшим, и с завтрашнего дня мы готовы приступить к этой работе. 

Сюжет: Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
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