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В Туле наградили полицейских, спасших пенсионера из горящей квартиры
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

В Туле наградили полицейских, спасших пенсионера из горящей квартиры

Начальник регионального УМВД Андрей Даценко поблагодарил коллег за службу, пожелал им успехов и семейного благополучия.

В УМВД России по Тульской области состоялась церемония награждения отличившихся сотрудников – майора Сергея Коренева, старшего лейтенанта Вячеслава Звягина, младшего лейтенанта Дмитрия Максимова и прапорщика Владимира Чертовских.

Начальник УМВД Андрей Даценко поблагодарил их за службу, отметил высокий профессионализм, смелость и верность долгу. Руководитель тульской полиции пожелал коллегам успехов в служебной деятельности и семейного благополучия.

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Начальник смены дежурной части ОП «Привокзальный» Сергей Коренев принял сообщение от жильца пятиэтажки на ул. Маршала Жукова принял. Мужчина рассказали, что его 86-летний сосед находится в закрытой квартире и зовет на помощь. Пенсионер перенёс инсульт и не мог самостоятельно передвигаться.

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Сергей немедленно вызвал медиков и спасателей, а также направил на адрес коллег. Первыми на место прибыли Вячеслав Звягин, Дмитрий Максимов и Владимир Чертовских. Они решили провести срочную эвакуацию жителей дома.

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Открыв дверь в квартиру, где произошло пожар, полицейские увидели, что в комнате горит кровать. Всё вокруг было заполнено едким дымом и гарью. Полицейские обесточили квартиру, с фонариками осмотрели жильё и нашли пострадавшего: он лежал на полу, почти без сознания. Мужчины вынесли пенсионера на улицу и передали врачам. Благодаря грамотным действиям всех экстренных служб никто не пострадал.

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