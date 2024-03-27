Тульские картингисты выступили на международном «Кубке Дружбы»

В Краснодарском крае завершились международные соревнования по картингу «Кубок Дружбы». Тульские спортсмены в личном зачете показали следующие результаты:
Класс «OK-Junior»:
- 2 место – Егор Талдыкин, КМС (выступал за команду «SMP Racing»),
- 7 место – Андрей Лось, КМС,
- 9 место – Михаил Шалашников, первый спортивный разряд.
Класс «Супер-Мини»:
- 20 место – Милан Панферов.
Сейчас юные спортсмены готовятся к первому этапу чемпионата и первенства России по картингу, который пройдёт с 29 по 31 марта.