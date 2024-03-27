Тульские картингисты выступили на международном «Кубке Дружбы»

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Соревнования состоялись в Сочи. Впереди у парней – Чемпионат и Первенство России.

В Краснодарском крае завершились международные соревнования по картингу «Кубок Дружбы». Тульские спортсмены в личном зачете показали следующие результаты:

Класс «OK-Junior»:

2 место – Егор Талдыкин, КМС (выступал за команду «SMP Racing»),

7 место – Андрей Лось, КМС,

9 место – Михаил Шалашников, первый спортивный разряд.

Класс «Супер-Мини»:

20 место – Милан Панферов.

Сейчас юные спортсмены готовятся к первому этапу чемпионата и первенства России по картингу, который пройдёт с 29 по 31 марта.