  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульские картингисты выступили на международном «Кубке Дружбы» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульские картингисты выступили на международном «Кубке Дружбы»
Фото: t.me/minsport71

Тульские картингисты выступили на международном «Кубке Дружбы»

Соревнования состоялись в Сочи. Впереди у парней – Чемпионат и Первенство России.

В Краснодарском крае завершились международные соревнования по картингу «Кубок Дружбы». Тульские спортсмены в личном зачете показали следующие результаты:

Класс «OK-Junior»:

  • 2 место – Егор Талдыкин, КМС (выступал за команду «SMP Racing»),
  • 7 место – Андрей Лось, КМС,
  • 9 место – Михаил Шалашников, первый спортивный разряд.

Класс «Супер-Мини»:

  • 20 место – Милан Панферов.

Сейчас юные спортсмены готовятся к первому этапу чемпионата и первенства России по картингу, который пройдёт с 29 по 31 марта.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 21:21 0
Другие статьи по темам
Событие
картингсоревнованияспортКубок Дружбы
Место
ТулаСочи
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле отключат электроэнергию 28 марта
Где в Туле отключат электроэнергию 28 марта
В Туле наградили полицейских, спасших пенсионера из горящей квартиры
В Туле наградили полицейских, спасших пенсионера из горящей квартиры
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.