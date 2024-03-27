В правительстве региона рассказали, какие специалисты нужны в Тульской области

О том, какая на сегодняшний день ситуация на рынке труда и какие наметились тренды было озвучено на брифинге, посвященном первому региональному этапу Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

Заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков отметил, что именно квалифицированные кадры будут определять дальнейшее развитие страны. Он напомнил, что в Послании президент России Владимир Путин объявил о запуске нового национального проекта «Кадры».

Дмитрий Марков – Губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин неоднократно отмечал, что кадровый дефицит – главный вызов не только для промышленности, но и для экономики региона в целом. Рынок труда претерпевает серьезную трансформацию. Уровень безработицы на протяжении последних двух лет динамично снижался и на данный момент демонстрирует исторический минимум – 0,15%, – сказал Дмитрий Марков.

Сегодня работодателям Тульской области требуется порядка 34 тысяч работников. Наибольшая потребность – в таких сферах, как обрабатывающие производства, сельское хозяйство, промышленность, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, наука и IT.

Самые востребованные профессии: инженер, технолог, экономист, менеджер, бухгалтер, оператор котельной, медсестра, учитель, воспитатель, кассир.

– В целом рынок труда достаточно широкий. Сотрудники требуются во сферы экономики. Правительство региона разработало программу «Работа в Туле», она акцентирует внимание на вопросах подготовки, привлечения и удержания кадров. Последнее – очень важно. В планах составлять рейтинг предприятий, которые реализуют социальные программы, а также заинтересованы в подготовке сотрудников на своей территории. Соответственно, мы надеемся, что данная программа окажет серьёзное влияние по формированию тех стратегических тенденций, которые нам нужны по привлечению кадров в отрасли Тульской области.

Центры занятости проводят активную работу по подбору персонала. Все вакансии, которые заявляют работодатели, размещаются на Единой цифровой платформе «Работа в России».

В этом году ярмарка трудоустройства пройдет в два этапа: 12 апреля – региональный, 28 июня – федеральный.

По словам министра труда и социальной защиты Тульской области Татьяны Абросимовой, всероссийская ярмарка – это не только общение работодателей и кандидатов, но и обучающие семинары, мастер-классы и тренинги для соискателей по поиску работы и выстраиванию карьеры, расширения профессиональных компетенций и развития гибких навыков.

Татьяна Абросимова – Посетители ярмарки вакансий смогут встретиться с работодателями и узнать полную информацию о доступных должностях, при желании сразу смогут и трудоустроиться. Кроме этого, смогут получить ценные советы от сотрудников центров занятости, создать своё резюме, в том числе и видеорезюме и многое другое, – отметила Татьяна Абросимова.

Принять участие в ярмарке трудоустройства могут как безработные граждане, не имеющие опыта работы по профессии, так и высококвалифицированные специалисты и рабочие. А также – люди, которые стремятся сменить сферу деятельности, выпускники вузов и колледжей старшеклассники, родители и др.

Директор Центра занятости населения Тульской области Елена Субботина добавила, что на ярмарке трудоустройства будут представлено более 2,5 тысяч вакансий в оборонно-промышленном комплексе, жилищно-коммунальной сфере, пищевой и лёгкой промышленности, сельском хозяйстве, сферы образования и многих других. Будет представлено более 200 крупнейших предприятий региона. Подростки смогут подобрать место для подработки в свободное от учебы время или на период каникул.

Помимо Тулы, ярмарка вакансий пройдет в Новомосковске, Щёкино, Суворове, Алексине, Ефремове и Узловой.