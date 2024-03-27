Илья Беспалов проинспектировал ход капремонта в гимназии №11 им. Александра и Олега Трояновских

Фото Дмитрия Дзюбина.

Капитальный ремонт в корпусе гимназии на пересечении ул. Каминского и Жуковского стартовал в начале 2024 года.

Здание бывшей Ольгинской гимназии имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Поэтому подрядная организация ООО «Преображение» не просто ремонтирует школу, а восстанавливает исторический объект.

Этот корпус гимназии вошел в региональную программу «Модернизация школьных систем образования». По планам здесь полностью заменят инженерные сети, оконные блоки и двери, некоторые межэтажные перекрытия, вентиляцию, отремонтируют фасад, внутренние помещения, установят видеонаблюдение и тревожную сигнализацию.

Глава городской администрации Илья Беспалов:

- С 2022 года Тула активно участвует в реализации региональной программы «Модернизация школьных систем образования». За это время в городе отремонтировано 5 объектов: два в 2022 году, три в 2023 году. В этом году ведется ремонт четырех корпусов в трех центрах образования. В этом здании ремонт уникален тем, что здание является объектом культурного наследия, поэтому мы обязаны соблюдать определенные нормы и правила. Сроки ремонта по нашей инициативе сжали с двух лет до одного года, чтобы ребята могли поскорее вернуться в родные стены. Уверен, что обновленная школа им понравится! Кроме непосредственно ремонта этот корпус гимназии ждет и обновление материально-технической базы, а также благоустройство прилегающей территории.

Руководитель городского управления образования Татьяна Золотова:

- Здание ремонтируем «под ключ»: от старой школы останутся практически только несущие конструкции, стены, фундамент и кровля: кровлю основательно ремонтировали несколько лет назад и в ремонте она не нуждается. Всё остальное будет заменено. Отмечу, что данный проект - это не только изменение облика здания, это ещё и возможность создания современной образовательной среды, импульс к развитию учреждения.

На время работ ребята переведены в другие учебные заведения, они все обеспечены местами и возможностью добраться до школы. Но тем не менее, они очень ждут, когда ремонт в их родной гимназии будет завершен. В планах сделать это в декабре 2024 года.

Руководитель подрядной организации, директор ООО «Преображение» Максим Ермолов:

- Сейчас мы завершаем 1 этап работ: 80% инженерных сетей уже заменены, в здании полностью меняем электропроводку, отопление, водоснабжение и канализацию, систему вентиляции. Полностью будут отремонтированы все классы, коридоры и другие помещения школы.

Важно отметить, что здание – объект культурного наследия. Здесь есть значимые интерьерные элементы, которые необходимо сохранить в первозданном виде, исторический фасад. Мы проведем именно реставрационные работы.

По словам Максима Ермолова, несмотря на солидный возраст, здание 1914 года постройки довольно крепкое. Строители провели экспертизу деревянных перекрытий, они в хорошем состоянии, требуется лишь частичная замена.

Представители подрядной организации рассказали, что также будет благоустроена и территория школы. Она у гимназии небольшая, так как учебное заведение находится в рамках имеющегося исторически сложившегося участка земли. Тем не менее, на территории уложат плитку и новый асфальт, посадят кустарники и деревья, обустроят клумбы, тротуар перед школой и небольшую воркаут-площадку.

Директор гимназии Олеся Филина рассказала, что дизайн-проект школы разработан совместно с родительской и ученической общественностью с учетом особого статуса этого здания.

Так, на втором этаже планируют организовать музей, который расскажет об истории гимназии. Помещение одного из классов будет исторически оформлено, здесь воссоздадут аутентичную обстановку времен женской гимназии. Разместят предметы старины, парты, сумки гимназисток, которые сохранились до наших дней. Ребята смогут прочувствовать, как проходил образовательный процесс в этих стенах в прошлом веке.

справка

В 2024 году капитальный ремонт школ в рамках федеральной программы

«Модернизация школьных систем образования» осуществляется в трех центрах образования (4 объекта):

МБОУ «Центр образования – гимназия № 11 им. Александра и Олега Трояновских» (ул. Каминского/Жуковского, 5/27).

МБОУ «Центр образования № 26» (2 объекта, начальная и основная школа – ул. Маяковского, 37; ул. Маяковского, б/н).

МБОУ «Центр образования № 39 имени Героя Советского Союза Алексея Арсентьевича Рогожина» (ул. Перекопская, 2).

На все объекты (капитальный ремонт, закупка учебного оборудования и мебели) выделено около 451 млн рублей. Это федеральный, региональный и муниципальный бюджеты. Еще почти 55 млн рублей будет направлено на работы по благоустройству школьных территорий.

На всех четырех объектах ведутся работы. Их планируют завершить в конце 2024 года.