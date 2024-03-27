Алексинец дважды ударил человека ножом после ссоры в магазине

В Алексине 35-летний местный житель обвиняется в покушении на убийство, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, 24 марта в одном из магазинов на улице 50 лет Октября обвиняемый пытался украсть еду. Его действия заметили сотрудники супермаркета, которые задержали мужчину. Один из посетителей магазина начал осуждать действия неудачного воришки и тот рассвирепел — вытащил припрятанный нож и дважды ударил потерпевшего в живот.

Потерпевший смог обезоружить нападавшего, после чего обратился за медпомощью. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Обвиняемое спустя какое-то время после нападения задержали правоохранители. В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается.