«Ясная Поляна» отдаст на реставрацию рамы для портрета Волконского

Фото из архива Myslo.

Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» отдаст на реставрацию две рамы для портрета Николая Сергеевича Волконского первой четверти XIX века. Об этом сообщает RosTender.info.

Учреждение культуры проводит электронный аукцион, прием заявок на участие открыт до 1 апреля. Итоги подведут на следующий день. Начальная цена контракта составляет 1,1 млн рублей.

Специалистам необходимо провести антисептическую обработку поверхностей, восполнить сколы лепнины и восстановить позолоту. Работы завершатся к середине декабря.