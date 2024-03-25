Сборная Тульской области по ММА заняла третье место на чемпионате и первенстве ЦФО

Тульская сборная команда по ММА в составе 14 человек выступила на чемпионате и первенстве ЦФО. Соревнования завершились в Брянске 24 марта.

Спортсмены представляли новомосковские клубы единоборств «Варяг» и «Юнити», «Самбо 94» и ЦДДМ г. Узловая и тульские клубы КБЕ Сафарова Э.Г., СК «Гладиатор», «Маргарян Тим».

Кирилл Малютин из КБЕ Сафарова Э.Г. стал чемпионом ЦФО в возрастной категории 18+, Иван Еваев из ЦДДМ г. Узловая — победитель первенства ЦФО в возрастной категории 16-17 лет.

Дмитрий Гегеникер из Центра единоборств «Юнити» стал серебряным призёром чемпионата ЦФО, Арсений Князев из КБЕ Сафарова Э.Г. и Артём Дьячков из «Маргарян Тим» завоевали бронзовую награду.

Владислав Вялов, представляющий «Самбо-94», занял третье место первенства ЦФО.

Максим Геворкян из Центра единоборств «Юнити» также завоевал бронзу чемпионата ЦФО.

Как сообщает Федерация смешанного боевого единоборства Тульской области, в общекомандном зачете наша сборная заняла 3 место.