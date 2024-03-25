Тульский Центр беспилотных систем вошел в состав первого межрегионального кластера БПЛА

В России создан Межрегиональный промышленный кластер авиационных и беспилотных летательных систем.

Максим Синявский Тульский Центр беспилотных систем (ЦБС), который вошел в кластер, создан по инициативе Губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина. ЦБС специализируется на проектировании и разработке БПЛА нового типа для применения в различных отраслях промышленности. С 2022 года ЦБС подготовлено более 470 операторов.

В него вошли 13 предприятий из Тульской и Рязанской областей, Башкортостана и Карелии.

Как отметил заместитель министра промышленности и торговли Тульской области Максим Синявский, в регионе развитию отрасли беспилотных летательных систем уделяется особое внимание.

Межрегиональный промышленный кластер включен в реестр Минпромторга России. Это позволит его участникам использовать федеральные меры поддержки для реализации проектов.

В рамках федерального проекта «Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих» в 2024 году в Тульской области запущен проект по созданию научно-производственного центра. Его основной специализацией станет создание легких БПЛА, разработка программного обеспечения, а также подготовка кадров.