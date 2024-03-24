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В Туле мужчина «выгуливал» кота, таща его волоком на поводке мимо собак

В Туле мужчина «выгуливал» кота, таща его волоком на поводке мимо собак

После такого животному потребовалась помощь ветеринара.

Инцидент произошел 24 марта в одном из дворов на улице Гармонной в Туле. Мужчина тащил на поводке через двор кота, который явно не был рад такой прогулке. 

Возле подъезда находилось несколько собак, как на поводке, так бродячих. Мужчина остановился и некоторое время стоял рядом с ними. Котейка от страха прижался к земле. После же хозяин направился к подъезду, протащив испуганное животное по порожкам. 

У двери стояла владелица еще двух небольших собак. Одна из них принялась лаять на кота, но женщина взяла её на руки и вместе с обеими зашла в подъезд. Мужчина же оставил измученного кота у подъезда, а сам направился прочь. 

Происходящее сняли на видео соседи. Со слов автора видео, животное после такой «прогулки» неравнодушные жители отвезли в ветклинику, сообщает Телеграм-канал «Тула с огоньком».

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