В Туле мужчина «выгуливал» кота, таща его волоком на поводке мимо собак

Инцидент произошел 24 марта в одном из дворов на улице Гармонной в Туле. Мужчина тащил на поводке через двор кота, который явно не был рад такой прогулке.

Возле подъезда находилось несколько собак, как на поводке, так бродячих. Мужчина остановился и некоторое время стоял рядом с ними. Котейка от страха прижался к земле. После же хозяин направился к подъезду, протащив испуганное животное по порожкам.

У двери стояла владелица еще двух небольших собак. Одна из них принялась лаять на кота, но женщина взяла её на руки и вместе с обеими зашла в подъезд. Мужчина же оставил измученного кота у подъезда, а сам направился прочь.

Происходящее сняли на видео соседи. Со слов автора видео, животное после такой «прогулки» неравнодушные жители отвезли в ветклинику, сообщает Телеграм-канал «Тула с огоньком».