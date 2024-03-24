Синоптики рассказали, когда в Туле потеплее до +20°С

Воздух заметно прогреется уже к середине недели, а вот много весеннего солнышка при этом ждать пока не стоит.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет жителей центральной части страны на предстоящей неделе.

В понедельник и во вторник температура в столице и Туле ночью будет около ноля, а дневная ожидается в диапазоне +5...+9°С.

«А вот в среду, начиная со второй половины дня, центр Европейской России будут находиться между двумя циклонами. Поэтому именно в этот период будет солнышко и начнётся повышение температуры. Температура будет в среду стремиться к 10-градусной отметке, а начиная с четверга — переваливать через неё. Прогнозируются дневные температуры от +8...+13°С. И конечно же, начнётся таяние снега интенсивное», — цитирует синоптика RT.

Согласно прогнозу Яндекс Погоды, в Туле к воскресенью, 31 марта воздух прогреется до +18°С:

Гисметео дает еще более приятный прогноз и даже говорит, что возможно солнце все же выйдет из-за туч в первый теплых день весны-2024.

Татьяна Позднякова, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» отмечает, что с наступлением метеорологической весны и активным таянием снегов в Центральной России ожидаются значительные паводки. За зимний период выпало на треть больше снега, чем обычно, и он отличается высокой плотностью. Это создает угрозу наводнений для населенных пунктов Калужской и Тульской областях и других.