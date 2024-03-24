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В Тульской области на некоторые рейсы выходили технически неисправные автобусы – Госавтоинспекция

В Тульской области на некоторые рейсы выходили технически неисправные автобусы – Госавтоинспекция

УГИБДД по Тульской области провело профилактическое мероприятие «Автобус».

Основная задача мероприятия – повышение безопасности пассажирских перевозок автобусами и снижение уровня аварийности. Сотрудники Госавтоинспекции проверили техническое состояние автобусов, физического состояния водителей, а также соблюдения правил перевозки людей.

За 12 дней проведено 30 профилактических рейдов, выявлено и пресечено более 200 нарушений ПДД водителями автобусов, сообщили в Управлении по итогам мероприятия.

Основные нарушения: управление транспортными средствами при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена, отсутствие диагностической карты, подтверждающей допуск транспортного средства к участию в дорожном движении и др.

Составлено 23 протокола об административном правонарушении в отношении должностных лиц, ответственных за выпуск на линию транспортных средств.

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