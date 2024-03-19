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В Туле светофоры начнут отслеживать общественный транспорт
Фото Алексея Пирязева.

В Туле светофоры начнут отслеживать общественный транспорт

И будут переключать режим светофора, чтобы ускорить движение по городу.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Тульской области продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системы. На пятом и шестом этапе в 2024 и 2025 году планируется совершенствование существующей системы, а также установка дополнительного оборудования. 

Так, будут модернизированы светофоры на улицах Советской, Фрунзе и Революции, Одоевском шоссе. Это позволит точнее определять загруженность улиц и выбирать оптимальный режим работы светофора, чтобы избежать пробок и ускорить движение потока.

Дополнительно будет внедрена система, позволяющая отслеживать общественный транспорт и переключать режим светофора, чтобы ускорить движение по городу.

Также будет доработана система автоматической передачи данных в Ситуационный центр губернатора и повышена информационная безопасность системы.

Кроме того, в планах — использование искусственного интеллекта ИТС для анализа видеоданных, полученных с различных городских камер.

Например, система сможет автоматически определять посторонние предметы на дороге, пожары, ДТП и направлять информацию для оперативного реагирования.

Будут определяться места, где водители чаще всего нарушают правила дорожного движения и, как следствие, рискуют попасть в ДТП.

— Ключевая цель внедрения интеллектуальной транспортной системы — повысить безопасность на дороге и свести к минимуму риск ДТП за счет равномерного движения потока, а также прогнозирования рисков и своевременного их устранения. Нам важно сделать движение по Туле более комфортным для всех его участников: автомобилистов, пассажиров общественного транспорта и пешеходов, — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник. 

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