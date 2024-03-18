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Путевка в Крым, телевизор и ноутбук: кому достались призы викторины «Выбираем всей семьей!»

Путевка в Крым, телевизор и ноутбук: кому достались призы викторины «Выбираем всей семьей!»

Ищите свои номера в списке победителей.

В Тульской области подвели итоги большой офлайн-викторины, посвящённой 10-летию воссоединения Крыма с Россией. Результаты опубликованы в группе организаторов «ВКонтакте» «Добрый мир Тула».

Победители:

  • сертификат на покупку бытовой техники — по ссылке,
  • топовые смартфоны — по ссылке,
  • ноутбуки — по ссылке,
  • телевизоры с большой диагональю — ссылка,
  • сертификаты на отдых в Крыму — ссылка.

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