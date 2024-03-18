Путевка в Крым, телевизор и ноутбук: кому достались призы викторины «Выбираем всей семьей!»

В Тульской области подвели итоги большой офлайн-викторины, посвящённой 10-летию воссоединения Крыма с Россией. Результаты опубликованы в группе организаторов «ВКонтакте» «Добрый мир Тула».
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В Тульской области подвели итоги большой офлайн-викторины, посвящённой 10-летию воссоединения Крыма с Россией. Результаты опубликованы в группе организаторов «ВКонтакте» «Добрый мир Тула».
Победители:
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