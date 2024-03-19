«Не знаю, как жив остался!»: снежная глыба раздавила легковушку с водителем внутри

18 марта в поселке Дубовка снег и лед, сошедшие с крыши двухэтажного дома, буквально раздавили «шестерку» местного жителя Николая К.

— Я остановился на улице Горького, между домами № 17 и 19. Сам сидел за рулем, — рассказал Myslo Николай. — Внезапно шум, грохот! С крыши рухнула глыба льда и слежавшегося снега, который не убирали всю зиму. Я успел упасть на сиденье. Если бы не это, меня бы раздавило насмерть. Не знаю, как жив остался!

По словам Николая, его «шестерка» превратилась буквально в груду металла. Ему удалось выбраться через заднюю дверь.

Николай обратился в больницу — у него повреждения головы, шеи, плеча. Также местные жители вызвали полицию, которая зафиксировала происшествие.