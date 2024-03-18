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В свалке у д. Сигитово найдены накладные ресторана «Магадан»
Фото: vk.com/blacklist.tula

В свалке у д. Сигитово найдены накладные ресторана «Магадан»

Представитель заведения утверждает, что за утилизацию отходов отвечает подрядная организация.

Ситуация со свалкой пластиковой упаковки из-под охлаждённой рыбы, обнаруженной рядом с д. Сигитово стала предметом активного обсуждения в соцсетях.

В паблике «Чёрный список Тула» появились фотографии документов, которые, якобы, были обнаружены на месте скопления отходов. Среди них – накладная ресторана «Магадан», который находится в ТЦ «Гостиный двор».

Согласно документу, датированному 29 февраля, в заведение была поставлена живая и охлажденная рыба – карп, стерлядь и дорада. 26 кг рыбы обошлись ресторану в 21690 рублей. Возмущенные туляки потребовали детального расследования и привлечения виновных к ответственности.

Сотрудник «Магадана» Александр Ионов в комментариях пояснил, что в заведении не используется лосось, упаковки от которого были разбросаны рядом с Демидовским карьером:

– Заключен договор с организацией которая занимается вывозом и утилизацией мусора. И не на конкретно наш ресторан, а всего гостиного двора. Я согласен, это свинство, за загрязнение окружающей среды должно быть наказание. Если зафиксируете сам факт такого нарушения нужно с доказательством подавать в соответствующие органы. А судить по одной накладной которая там оказалась и писать в группы это глупо (орфография автора сохранена прим. ред.).

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