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Конкурс инициативных проектов сельских старост и руководителей ТОС: стартует онлайн-голосование

Конкурс инициативных проектов сельских старост и руководителей ТОС: стартует онлайн-голосование

В Тульской области начался этап электронного голосования за проекты участников конкурса.

Голосование жителей в поддержку конкурсных заявок пройдет с 18 марта по 1 апреля 2024 года на платформе https://moydvor71.ru

В нынешнем году после этапа модерации заявок конкурсной комиссией и администрациями муниципальных образований до этапа очного и электронного голосования допущены 177 заявок участников конкурса. В их числе 63 проекта обустройства спортивных площадок, 65 — детских игровых площадок, 17 — многофункциональных площадок для игровых видов спорта, 29 — зон для досуга и отдыха, 3 — скейт-площадок.

В ходе онлайн-голосования можно поддержать только одну заявку. Проголосовать за проекты могут жители Тульской области.

«В этом году в целях расширения возможностей по участию жителей Тульской области в поддержке проектов развития территорий населенных пунктов региона 15–17 марта состоялось очное голосование за проекты. Жители региона имели возможность поддержать выбранные проекты, указав в билете участника голосования четырехзначный номер проекта и оставив отрывную часть билета волонтеру счетного участка, — напомнила главный советник исполнительного директора Ассоциации „СМО Тульской области“ Елена Чуканова. — Если очное голосование было новшеством нынешнего года, то электронное голосование — традиционный привычный и для конкурсантов, и для жителей этап. Ежегодно в поддержку проектов голосуют не меньше 70 тысяч человек».

Количество набранных голосов является одним из критериев оценки конкурсных заявок наряду с обоснованием проблемы благоустройства для данной территории, описанием и фото проведенных мероприятий по популяризации проекта, планов по дальнейшему благоустройству и другими критериями.

По каждому из критериев оценки конкурсной заявки можно набрать определенное количество баллов. Победителями конкурса становятся те участники, заявки которых набрали наибольшую сумму баллов по итогам экспертной оценки и голосования жителей Тульской области. 

Победители конкурса будут определены до 30 апреля. И уже в этом году в населенных пунктах победителей будут реализованы проекты благоустройства.

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