Свалку пенопластовых ящиков из-под лосося в Сигитово убрали

Об этом сообщили в главном управлении по Пролетарскому территориальному округу.

— Была выявлена несанкционированная свалка вдоль дороги от Демидовского карьера в сторону деревни Сигитово. Для ее ликвидации были направлены спецтехника и рабочие МКУ «Сервисный центр города Тулы». В результате проведения работ вывезено 30 кубических метров мусора, — сообщили в администрации.

Ранее Myslo сообщал о свалке из больших пенопластовых ящиков в районе Демидовского карьера у деревни Сигитово. В таких коробках поставляют охлажденные продукты в заведения общепита. Местные предположили, что один из местных ресторанов экономит деньги на вывозе мусора.