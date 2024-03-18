«Живем, как в зоопарке»: заборы на улице Мира мешают пожилым тулякам добираться до поликлиники

Фото автора.

В Myslo обратилась тулячка с просьбой решить проблему заборов, которые появились на улице Мира. Теперь пожилые родители Марины Р., как и остальные жители этого «пятачка», не могут удобно выйти в город из своих дворов:

— Мои родители живут во дворе домов ул. Мира 27/29, притом с момента заселения домов, с 1959 года. И всё время было очень удобно проходить наискосок и через «политех», и в поликлинику на ул. Мира, 31. Особенно это актуально для пожилых жителей. Теперь же все живут, как в зоопарке, окруженные безликими, кладбищенскими заборами! «Политех» перекрыл все забором, оставив проход со стороны общежитий по ул. Мира, 33. Конечно, ссылаться будут на требования безопасности. Но террористы не станут спрашивать, проломят и войдут везде. И вот теперь поколение уже немолодых наших родителей нарезает круги по периметру на больных ногах.

На фотографиях хорошо видно, что в месте, где была тропа наискосок от двора, теперь стоит забор.