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«Свадьба с историей»: тулячка рассказала о том, как брак изменил жизнь ее свекра
Фото читательницы

«Свадьба с историей»: тулячка рассказала о том, как брак изменил жизнь ее свекра

Необычную историю любви Myslo прислала читательница.

Тулячка Татьяна поделилась историей своих свекра и свекрови в рамках конкурса «Свадьбы с историей».

–Это история не только о настоящей любви, но и о том, как человек ради семьи готов изменить себя, привычки и жизнь.

Так получилось, что мой свекор большую часть жизни провел в местах лишения свободы. Он уже не мечтал построить семью, но на его пути встретилась хорошая женщина. Они познакомились в перерывах между его отсидками. Она смогла принять его таким, какой он есть, – рассказала читательница.

Свадьба состоялась в 1979 году.

– Приняв решение жениться, свекор закончил со своей прошлой жизнью и решился на создание семьи. Благодаря заботе своей жены, он смог измениться, встать на истинный путь. Вскоре на свет появился мой муж! Я им очень благодарна за такого сына! – поделилась Татьяна.

 

Myslo совместно с тульским филиалом Государственного исторического музея проводит конкурс «Свадьбы с историей»

Мы продлили конкурс до 1 апреля. Присылайте на конкурс старые фотографии со свадеб своих мам и пап, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Чем старше фото, тем интереснее! Расскажите историю о молодоженах, пусть небольшую. А если она будет еще и с деталями — потрясающе! Но главное всё же, чтобы из пояснения было понятно, кто это, когда и где было снято.

Все истории и фото мы опубликуем на портале Myslo. Подходящие передадим в тульский филиал музея для выставочного проекта «Русская свадьба». Мы предусмотрели призы от Myslo и ГИМ за самое интересное фото и яркую историю. Победителей определит редакционное жюри.

Обладатель самой интересной истории и самой яркой (или самой раритетной) фотографии получит сертификат на ужин в ресторане «Дружба» на сумму 5000 р. 

Даешь веселые тульские свадьбы! Фото и истории присылайте к нам на почту: [email protected] с пометкой «На конкурс „Свадьбы с историей“». Или в телеграм-бот https://t.me/Myslo_news_bot нашего телеграм-канала (снимки лучше отправлять документом, без сжатия). Ждем ваших фото до 1 апреля 2024 года.

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Контакты для получения информации — ресторан «Дружба»: Тула, ул. Металлистов, 12-б, тел. +7 (4872) 71-73-71; ул. Пролетарская, 2, ТРЦ «Макси», второй этаж, тел. +7 (4872) 79-31-33. 

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