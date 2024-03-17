Уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина рассказала о том, как проводились выборы Президента РФ на закрытых участках.

– Мы провели большую совместную подготовительную работу, в том числе, по информированию всех категорий граждан о выборах Президента РФ. В частности, как и где можно проголосовать, куда обратиться за помощью, – подчеркнула Татьяна Ларина.

По словам омбудсмена, свой голос за Президента РФ отдали и граждане, находящиеся в исправительных учреждениях и учреждениях здравоохранения региона.

– Права жителей Тульской области на выборах Президента РФ были полностью соблюдены, – подчеркнула Татьяна Ларина.

На брифинге речь шла и о работе «горячей линии» уполномоченного по правам человека. Омбудсмен отметила: за все три дня голосования жалобы о проведении выборов на телефон горячей линии не поступало. В основном, жители звонили с просьбой помочь найти свой избирательный участок. Также обращались граждане, которые не имеют постоянной регистрации на территории области, спрашивали, где можно проголосовать. Жалоб не поступало и на участках.

В этом году на выборах было много семей с детьми.

– Когда приходит семья, это очень важно и показательно для всех для нас особенно в Год семьи, – отметила Татьяна Ларина.