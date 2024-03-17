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Права жителей Тульской области на выборах Президента РФ были полностью соблюдены

Права жителей Тульской области на выборах Президента РФ были полностью соблюдены

17 марта состоялся итоговый брифинг, посвященный выборам главы государства.

Уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина рассказала о том, как проводились выборы Президента РФ на закрытых участках. 

– Мы провели большую совместную подготовительную работу, в том числе, по информированию всех категорий граждан о выборах Президента РФ. В частности, как и где можно проголосовать, куда обратиться за помощью,  подчеркнула Татьяна Ларина.

По словам омбудсмена, свой голос за Президента РФ отдали и граждане, находящиеся в исправительных учреждениях и учреждениях здравоохранения региона.

– Права жителей Тульской области на выборах Президента РФ были полностью соблюдены,  подчеркнула Татьяна Ларина.

На брифинге речь шла и о работе «горячей линии» уполномоченного по правам человека. Омбудсмен отметила: за все три дня голосования жалобы о проведении выборов на телефон горячей линии не поступало. В основном, жители звонили с просьбой помочь найти свой избирательный участок.  Также обращались граждане, которые не имеют постоянной регистрации на территории области, спрашивали, где можно проголосовать. Жалоб не поступало и на участках.

В этом году на выборах было много семей с детьми.

– Когда приходит семья, это очень важно и показательно для всех для нас особенно в Год семьи,  отметила Татьяна Ларина.

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