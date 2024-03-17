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Житель Суворовского района пытался вылить йод в урну с бюллетенями

Житель Суворовского района пытался вылить йод в урну с бюллетенями

Инцидент случился сегодня, на третий день выборов.

26-летний молодой человек пытался помешать президентским выборам. Об инциденте рассказал глава ЦИК Тульской области Павел Веселов:

Молодой человек хотел вылить йод в урну с бюллетенями. Но ему это не дали сделать. Такие случаи уже были по стране, у нас был отработан механизм действий в подобных ситуациях. Бюллетени не пострадали, попало несколько капель. Они остались действительными. Их засчитали. Молодой человек задержан. При этом голосование продолжилось, участок не опечатали.

Павел Веселов поблагодарил сотрудников полиции и УИК, которые вовремя среагировали в данной ситуации.

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