Тульские общественники подвели итоги первого дня президентских выборов

Центр общественного наблюдения начал свою работу с открытием избирательных участков и продолжит до завершения голосования.

По словам председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тульской области Елены Симоновой, всё работает четко и слаженно: на мониторах идет трансляция с камер видеонаблюдения с избирательных участков, общественное наблюдение ведётся в рабочем режиме:

– Можем констатировать, что выборы проходят в конструктивной обстановке, голосование организовано на высоком уровне.

В первый день голосования в центре побывал председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов, работали члены Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тульской области, Общественной палаты региона, представители некоммерческих организаций, активисты которых осуществляют общественное наблюдение.

Ход выборов с трансляции камер видеонаблюдения на избирательных участках оценил член Общественной палаты Тульской области Ерухом Шальмиев. Для него это далеко не первые выборы в качестве представителя общественного наблюдения:

– С каждым разом технологии позволяют делать процесс все более открытым для любого желающего, в том числе в дистанционном формате. Сейчас достаточно пару кликов мышью, и можно оценить обстановку на участках. Члены УИКов – профессионалы своего дела, умеют выстроить процесс четко и по всем правилам, и сегодня в Центре общественного наблюдения мы можем в этом удостовериться по тому, что видим на экранах.

Член Общественного штаба по наблюдению за выборами, кандидат политических наук, преподаватель ТулГУ Анастасия Сучкова подчеркнула, что цель работы центра – наблюдение за законностью выборов:

– Благодаря организованному видеонаблюдению, мы можем видеть, что происходит на участках в Тульской области. Выборы проходят в соответствии с законодательством, в позитивном характере и в спокойной рабочей обстановке.

Помимо данных с камер видеонаблюдения, в центр поступает информация от избирателей с QR-кодов, размещенных на плакатах на каждом избирательном участке, а также по телефону горячей линии. Работает чат-бот Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тульской области – в нем проходит опрос избирателей по оценке организации голосования. Оценки поставили свыше 4000 человек, средний балл – 4,95 из 5.

Сообщениями о том, как проходит голосование, в своих социальных сетях рассказывают наблюдатели. В первый день голосования в «ВКонтакте» появилось больше 300 публикаций. Наблюдатели отмечают, что голосование на участках проходит в дружелюбной атмосфере, соблюдается тайна голосования, жители активно приходят голосовать.

В течение первого дня голосования мониторинговые группы Общественного штаба выезжали на избирательные участки. В Донском, Кимовске, Новомосковске и Узловой побывал член Общественного штаба Евгений Панфилов.

– Везде на участках выборы организованы на высоком уровне, – отметил он. – Избирательные комиссии доброжелательные, атмосфера спокойная рабочая. Вся необходимая документация на участках присутствует, размещены плакаты с QR-кодом для оценки работы участка.

В Веневском районе и Туле процесс голосования оценили члены Общественного штаба Дмитрий Гольтяков и Елена Бобкова:

– На избирательных участках надлежащее оформление, присутствуют наблюдатели. На участках мы побеседовали с председателями участковых комиссий, они рассказали, что голосование проходит в деловой обстановке.