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Александра Романовна Пляцкова из Новомосковска отметила вековой юбилей
Фото: nmosk.ru

Александра Романовна Пляцкова из Новомосковска отметила вековой юбилей

Долгожительница говорит, что дожить до 100 лет ей помогли забота о здоровье и спорт.

Глава администрации Новомосковска Руслан Бутов поздравил с вековым юбилеем Александру Романовну Пляцкову. В годы Великой Отечественной войны она жила в деревне Борщень Курской области, была старшей из пяти детей. Бабушка помнит, как детям приходилось прятаться от немцев в лесу.

Позже Александра Романовна вместе с мужем приехала в Новомосковск, работала в местном Горпромторге и вышла на пенсию, став ветераном труда. У юбилярши большая семья: две дочери, пятеро внуков, и трое правнуков.

Несмотря на преклонный возраст, бабушка почти каждый день гуляет на свежем воздухе и признаётся, что дожить до ста лет ей помогли забота о здоровье, правильное питание и спорт.

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