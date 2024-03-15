Погода в Туле 16 марта: до восьми градусов тепла и без осадков

Фото мз архива Myslo

В субботу в регионе ожидается переменная облачность. Без осадков, местами гололедица. Ветер южной четверти, 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -1 до -6 градусов, днём – от +3 до +8. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.