  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Погода в Туле 16 марта: до восьми градусов тепла и без осадков - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 16 марта: до восьми градусов тепла и без осадков
Фото мз архива Myslo

Погода в Туле 16 марта: до восьми градусов тепла и без осадков

Синоптики обещают умеренный ветер.

В субботу в регионе ожидается переменная облачность. Без осадков, местами гололедица. Ветер южной четверти, 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -1 до -6 градусов, днём – от +3 до +8. Атмосферное давление  740-745 мм рт. ст.

1.jpg

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 09:00 +6
Другие статьи по темам
Событие
погода в Тулепогодапрогноз погодыпогода в Тульской области
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские общественники подвели итоги первого дня президентских выборов
Тульские общественники подвели итоги первого дня президентских выборов
Утром 16 марта на Косой Горе при пожаре погибла женщина
Утром 16 марта на Косой Горе при пожаре погибла женщина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.