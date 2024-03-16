Слабовидящие туляки голосуют на выборах с помощью тифломаркера

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УИК №2306 – один из пяти в Тульской области, где созданы условия для голосования инвалидов по зрению.

«На нашем избирательном участке традиционно голосуют слабовидящие и незрячие избиратели. Для них мы подготовили информационные материалы, выполненные с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. Изготовлены специальные трафареты, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, которые позволят получить всю информацию, напечатанную на бюллетене, а также самостоятельно заполнить его», – рассказала председатель УИК Ираида Ветрова.

Для самостоятельного голосования инвалидов по зрению на участке используется тифломаркер, который внешне похож на толстую шариковую ручку. Особенность приспособления – оно озвучивает информацию при наведении на специальные метки на трафарете. Это устройство предназначено для обеспечения незрячих и слабовидящих возможностью дублирования тактильной и визуальной информации звуковым способом. Таким образом, слабовидящие избиратели могут услышать все, что написано на избирательном бюллетени.

Один из голосующий на избирательном участке УИК №2306 – руководитель местного отделения Всероссийского общества слепых Александр Баранов. По его словам, на участке созданы комфортные условия для голосования слабовидящих избирателей.

Всего в Тульской области пять подобных избирательных участков: