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Слабовидящие туляки голосуют на выборах с помощью тифломаркера
Фото Избирком.

Слабовидящие туляки голосуют на выборах с помощью тифломаркера

УИК №2306 – один из пяти в Тульской области, где созданы условия для голосования инвалидов по зрению.

«На нашем избирательном участке традиционно голосуют слабовидящие и незрячие избиратели. Для них мы подготовили информационные материалы, выполненные с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. Изготовлены специальные трафареты, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, которые позволят получить всю информацию, напечатанную на бюллетене, а также самостоятельно заполнить его», – рассказала председатель УИК Ираида Ветрова.

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Для самостоятельного голосования инвалидов по зрению на участке используется тифломаркер, который внешне похож на толстую шариковую ручку. Особенность приспособления – оно озвучивает информацию при наведении на специальные метки на трафарете. Это устройство предназначено для обеспечения незрячих и слабовидящих возможностью дублирования тактильной и визуальной информации звуковым способом. Таким образом, слабовидящие избиратели могут услышать все, что написано на избирательном бюллетени.

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Один из голосующий на избирательном участке УИК №2306 – руководитель местного отделения Всероссийского общества слепых Александр Баранов. По его словам, на участке созданы комфортные условия для голосования слабовидящих избирателей.

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Всего в Тульской области пять подобных избирательных участков:

  • избирательный участок № 1329 (Киреевский район);
  • избирательный участок № 1605 (Новомосковский район);
  • избирательный участок № 1618 (Новомосковский район);
  • избирательный участок № 2816 (Щекинский район);
  • избирательный участок № 2306 (Пролетарский район г. Тулы).
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