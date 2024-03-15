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Как тулякам выиграть деньги и оплачиваемую стажировку в IT-компании

Как тулякам выиграть деньги и оплачиваемую стажировку в IT-компании

Разбираетесь в тестировании? ​​​​​​​Тульская IT-компания QA Service Lab запустила проект QA BattlePass.

Участникам проекта предлагается геймифицировать опыт старта карьеры в IT. Соревнующиеся должны выполнять задания по тестированию, таким образом получая баллы в игре и реальный опыт в сфере QA (quality assurance, обеспечение качества программного обеспечения).

Игроков ждут 12 интересных задач, иногда чуть более сложных, но объединяет их одно: чтобы их решить, надо будет подумать, а иногда и поступить нестандартно.

Подробнее об условиях проекта можно прочитать по ссылке. Первая задача появится уже 27 марта.

Тройка лучших игроков получит денежные призы (фонд — 50 000 рублей), главный приз — не только крупная сумма, но и оплачиваемая стажировка в QA Service Lab, как первый шаг в IT-карьере участника проекта.

В инструментах игроков не ограничивают: Google и профильные сайты в помощь! Но важно решать задачи самостоятельно и не пытаться схитрить, так как это будет заметно. За читерство эксперты начислят штрафные баллы. Гораздо лучше дать неполный либо не до конца правильный ответ, но при этом показать интересный ход мыслей. 

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