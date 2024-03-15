Жители Тульской области выбирают пространства для благоустройства

В пятницу, 15 марта, стартовало рейтинговое голосование за проекты благоустройства общественных пространств на 2025 год.

Оно проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом Владимиром Путиным. Тулякам предстоит определить, какие пространства преобразятся Алексине, Богородицке, Донском, Ефремове, Кимовске, Киреевске, Новомосковске, Туле, Узловой и Щекине.

– Именно от людей зависит, какие общественные пространства, скверы, парки и набережные преобразятся. Жители точно знают территории, на которых будут востребованы новые спортивные площадки, детские городки, беседки и лавочки. Важно мнение каждого! – прокомментировал министр ЖКХ региона Олег Дючков.