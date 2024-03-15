  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Жители Тульской области выбирают пространства для благоустройства - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Жители Тульской области выбирают пространства для благоустройства

Жители Тульской области выбирают пространства для благоустройства

В пятницу, 15 марта, стартовало рейтинговое голосование за проекты благоустройства общественных пространств на 2025 год.

Оно проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом Владимиром Путиным. Тулякам предстоит определить, какие пространства преобразятся Алексине, Богородицке, Донском, Ефремове, Кимовске, Киреевске, Новомосковске, Туле, Узловой и Щекине.

– Именно от людей зависит, какие общественные пространства, скверы, парки и набережные преобразятся. Жители точно знают территории, на которых будут востребованы новые спортивные площадки, детские городки, беседки и лавочки. Важно мнение каждого! – прокомментировал министр ЖКХ региона Олег Дючков.

Проголосовать могут все жители региона старше 14 лет. Узнать, какие пространства участвуют в голосовании, и сделать свой выбор можно здесь.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 11:45 −2
Другие статьи по темам
Событие
голосованиеблагоустройствонацпроект Жилье и городская среда
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Алексинца Сергея Галицкого, выстрелившего в участника СВО, задержали в ДНР
Алексинца Сергея Галицкого, выстрелившего в участника СВО, задержали в ДНР
Александра Романовна Пляцкова из Новомосковска отметила вековой юбилей
Александра Романовна Пляцкова из Новомосковска отметила вековой юбилей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.