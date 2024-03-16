Алексинца Сергея Галицкого, выстрелившего в участника СВО, задержали в ДНР

Мужчине вменяют покушение на убийство двух и более лиц в связи с выполнением ими общественного долга.

Следственными органами СК России по Тульской области расследуется уголовное дело в отношении 26-летнего Сергей Галицкого, подозреваемого в покушении на убийство двух и более лиц в связи с выполнением ими общественного долга.

Установлено, что 23 февраля на ул. Героев Алексинцев в Алексине подозреваемый, находясь в состоянии опьянения, из хулиганских побуждений открыл стрельбу из травматического пистолета.

Рядом находился 33-летний участник СВО, который приехал домой в отпуск. Он попытался пресечь противоправные действия хулигана и попросил убрать оружие. Завязался конфликт, преступник выстрелил мужчине в живот. Раненому оказали медицинскую помощь, его жизни ничто не угрожает.

Двое местных жителей пытались задержать стрелка, но тот открыл огонь и смог уехать. Мужчины не пострадали. Тульские полицейские задержали преступника 16 марта на территории Донецкой Народной Республики. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.