Алексей Дюмин проголосовал на выборах Президента России

Фото пресс-службы губернатора Тульской области.

15 марта Алексей Дюмин принял участие в выборах Президента РФ. Отдал свой голос глава региона на участке в ЦО № 8 им. Героя Советского Союза Л. П. Тихмянова.

Как отметили в пресс-службе правительства области, в ЦО № 8 организовано три тематических участка: «Россия», «Тула пряничная» и «Герои спорта».

Всего в регионе работает 64 именных и тематических избирательных участка.

— На разных исторических рубежах наша страна не раз переживала судьбоносные периоды. И сегодня мы живем именно в такое время. Сейчас как никогда важно не оставаться в стороне, всем вместе проявить свою гражданскую позицию. В единстве – наша сила! Я пришел на избирательный участок, чтобы проголосовать за будущее России и будущее наших детей. Это долг каждого настоящего патриота, — сказал Алексей Дюмин.

Оперативная обстановка на выборах находится на особом контроле губернатора. Все специальные службы работают в усиленном режиме.



Выборы Президента РФ проходят 15, 16, 17 марта. Все избирательные участки будут работать с 8 утра до 20 часов вечера.