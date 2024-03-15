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«Что это могло быть?!»: в Туле видеорегистратор запечатлел странное поведение пешеходов

«Что это могло быть?!»: в Туле видеорегистратор запечатлел странное поведение пешеходов

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Виктор прислал в нашу традиционную традиционную рубрику запись, сделанную на ул. Ложевой в Туле. На кадрах видно, как пешеходы переходят дорогу на запрещающий сигнал светофора, игнорируя проезжающие автомобили.

«Прислал друг. Его цитата: „… на пересечении с ул. Калинина, пешеходы — на красный, как будто так и надо. Что это могло быть? Мы не можем понять!“» — написал читатель.

Напомним, не так давно аналогичная дорожная ситуация была зафиксирована на ул. Октябрьской. Толпа людей точно так же просто пошла на красный.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:

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