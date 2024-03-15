Футболисты и тренеры «Арсенала» проголосовали на тематическом участке «Герои спорта»

Главный тренер команды Александр Сторожук:

— Сегодня футбольный клуб «Арсенал» проявил сплоченность. Все вместе мы приехали на избирательный участок, чтобы сделать свой выбор. Ведь только от нас с вами зависит наше будущее и будущее нашей страны.

В Тульской области для голосования подготовили 64 именных и тематических избирательных участка. Футболисты «Арсенала» проголосовали на одном из таких — «Герои спорта».

Защитник оружейников Александр Денисов отметил, что ПФК «Арсенал» никогда не остается в стороне. Команда уже не в первый раз голосует на выборах.

— Для каждого спортсмена, для каждого жителя России важно, чтобы мир вокруг становился лучше, чтобы наша огромная страна развивалась и все вместе мы двигалась вперед. Именно поэтому сегодня мы сделали свой выбор. Я желаю каждому не оставаться в эти дни в стороне.