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Футболисты и тренеры «Арсенала» проголосовали на тематическом участке «Герои спорта»

Футболисты и тренеры «Арсенала» проголосовали на тематическом участке «Герои спорта»

15 марта футболисты, тренерский штаб и сотрудники ПФК «Арсенал» приняли участие в выборах Президента России.

Главный тренер команды Александр Сторожук:

— Сегодня футбольный клуб «Арсенал» проявил сплоченность. Все вместе мы приехали на избирательный участок, чтобы сделать свой выбор. Ведь только от нас с вами зависит наше будущее и будущее нашей страны.

В Тульской области для голосования подготовили 64 именных и тематических избирательных участка. Футболисты «Арсенала» проголосовали на одном из таких — «Герои спорта».

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Защитник оружейников Александр Денисов отметил, что ПФК «Арсенал» никогда не остается в стороне. Команда уже не в первый раз голосует на выборах.

— Для каждого спортсмена, для каждого жителя России важно, чтобы мир вокруг становился лучше, чтобы наша огромная страна развивалась и все вместе мы двигалась вперед. Именно поэтому сегодня мы сделали свой выбор. Я желаю каждому не оставаться в эти дни в стороне.

Сюжет: Выборы президента 2024
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