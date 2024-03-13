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В Туле чета Маликовых отметила бриллиантовую свадьбу
Фото пресс-службы администрации Тулы

В Туле чета Маликовых отметила бриллиантовую свадьбу

Галина Степановна и Вячеслав Николаевич – ветераны труда, у них две дочери и трое внуков.

Юбиляры познакомились в 1963 году в вагонном депо, где Галина Степановна работала осмотрщиком вагонов, а Вячеслав Николаевич — слесарем. У супругов две дочери — Валерия и Екатерина, а также трое внуков: Тимур, Давид и Денис. Бриллиантовые юбиляры награждены медалями «Ветеран труда».

Со знаменательной датой Вячеслава Николаевича и Галину Степановну поздравили заместитель главы администрации Тулы Инесса Фельдман и начальник городского отдела ЗАГС Лариса Чугунова. 

Они пожелали супругам Маликовым здоровья, дальнейшей счастливой жизни в любви, гармонии и взаимопонимания. Юбиляры получили поздравительные адреса от губернатора Алексея Дюмина и главы администрации Тулы Ильи Беспалова, а также памятные подарки.

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