Погода в Туле 14 марта: до шести градусов тепла и без осадков

Фото из архива Myslo

В четверг в регионе сохранится переменная облачность. Без осадков, местами гололедица. Ветер юго-восточный, до восьми метров в секунду.

Температура ночью — от -8 до -13, днём — от +1 до +6. Атмосферное давление чуть ниже нормы — 745-750 мм рт. ст.