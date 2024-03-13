Погода в Туле 14 марта: до шести градусов тепла и без осадков

В четверг в регионе сохранится переменная облачность. Без осадков, местами гололедица. Ветер юго-восточный, до восьми метров в секунду.
Температура ночью — от -8 до -13, днём — от +1 до +6. Атмосферное давление чуть ниже нормы — 745-750 мм рт. ст.
Синоптики обещают пониженное атмосферное давление.
В четверг в регионе сохранится переменная облачность. Без осадков, местами гололедица. Ветер юго-восточный, до восьми метров в секунду.
Температура ночью — от -8 до -13, днём — от +1 до +6. Атмосферное давление чуть ниже нормы — 745-750 мм рт. ст.
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