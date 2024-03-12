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Тульские школьники познакомились с профессией тестировщика
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Тульские школьники познакомились с профессией тестировщика

Знакомство состоялось на «Уроке цифры», который стал частью нацпроекта «Цифровая экономика».

В тульском Центре образования № 59 «Личность» прошёл «Урок цифры». Его провёл заместитель председателя правительства области – министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Ярослав Раков. Школьники в игровой форме изучили этапы и механизмы тестирования, занимались поиском ошибок в системах и путей их исправления. Ребята узнали о ключевых навыках, необходимых тестировщикам.

После лекции и просмотра видеоролика школьники проверили полученные знания при помощи тренажёра, разработанного компанией 1С специально для проекта. Многоуровневые задания позволили ребятам почувствовать себя настоящими айтишниками, тестирующими цифровые продукты. 

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– Профессия тестировщика крайне востребована, ведь благодаря таким специалистам мы получаем качественные, стабильно работающие и удобные в использовании цифровые продукты. Уверен, что благодаря проекту «Урок цифры» многие учащиеся захотят связать своё будущее с ИТ-сферой, достижения которой сегодня особенно важны для государства, – сказал Ярослав Раков.

Заместитель министра Андрей Наумкин провел занятие  в творческом индустриальном кластере «Октава». В нем приняли  участие более 60 школьников и студентов, принимающих участие в проекте «Код будущего».  «Урок цифры» проходит в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», инициированного президентом Владимиром Путиным. Его цель – помочь школьникам в Тульские школьники знакомятся с профессией тестировщика на «Уроке цифры»развитии цифровых компетенций и профессиональном самоопределении.

Пройти обучение можно самостоятельно на сайте проекта.

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