В Туле известный режиссёр Игорь Угольников стал добродеем

Фотографии предоставлены Объединением центров развития культуры Тульской области

Народный артист России встретился с молодыми туляками в творческом пространстве «Девятка».

В преддверии Дня работника культуры, в творческом пространстве «Девятка» состоялась творческая встреча студентов Тульского областного колледжа культуры и искусства с известным актёром, кинорежиссёром, сценаристом, народным артистом России Игорем Угольниковым.

Молодые туляки узнали об истории создания и съёмках картин «Брестская крепость», «Женский батальон», «Подольские курсанты», «Учености плоды», «Позывной «Журавли» и увидели трейлеры этих фильмов и кадры из новой картины режиссёра «По зову сердца», премьера которой состоится 15 марта.

Игорь Станиславович ответил на вопросы студентов и поделился творческими планами по созданию фильма об обороне города-героя Тулы. Подготовка к съёмкам уже идёт.

Министр культуры региона Татьяна Рыбкина поблагодарила режиссёра и вручила ему тульскую подкову, выкованную в ремесленном дворе «Добродей». Приняв подарок, Игорь Угольников отметил, что теперь и он будет в команде добродеев.