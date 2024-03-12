  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. В Туле известный режиссёр Игорь Угольников стал добродеем - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле известный режиссёр Игорь Угольников стал добродеем
Фотографии предоставлены Объединением центров развития культуры Тульской области

В Туле известный режиссёр Игорь Угольников стал добродеем

Народный артист России встретился с молодыми туляками в творческом пространстве «Девятка».

В преддверии Дня работника культуры, в творческом пространстве «Девятка» состоялась творческая встреча студентов Тульского областного колледжа культуры и искусства с известным актёром, кинорежиссёром, сценаристом, народным артистом России Игорем Угольниковым.

20240312_138084.jpg

Молодые туляки узнали об истории создания и съёмках картин «Брестская крепость», «Женский батальон», «Подольские курсанты», «Учености плоды», «Позывной «Журавли» и увидели трейлеры этих фильмов и кадры из новой картины режиссёра «По зову сердца», премьера которой состоится 15 марта.

Игорь Станиславович ответил на вопросы студентов и поделился творческими планами по созданию фильма об обороне города-героя Тулы. Подготовка к съёмкам уже идёт.

20240312_138092.jpg

Министр культуры региона Татьяна Рыбкина поблагодарила режиссёра и вручила ему тульскую подкову, выкованную в ремесленном дворе «Добродей».  Приняв подарок, Игорь Угольников отметил, что теперь и он будет в команде добродеев.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 21:50 +2
Другие статьи по темам
Событие
встреча с режиссеромтворческое пространство ДевяткаИгорь Угольников
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские школьники познакомились с профессией тестировщика
Тульские школьники познакомились с профессией тестировщика
Четыре тульских проекта прошли в полуфинал конкурса «Ты в игре»
Четыре тульских проекта прошли в полуфинал конкурса «Ты в игре»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.