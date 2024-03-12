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Таможенники конфисковали в Литве иномарку с тульскими номерами
Фото: lrmuitine.lt.

Таможенники конфисковали в Литве иномарку с тульскими номерами

Это первая конфискованная в Европе машина с российскими номерами.

Таможенный департамент Литвы заявил о задержании в стране первого автомобиля с российскими регистрационными номерами. За рулем находился гражданин Молдавии.

Сообщается, что мужчина, прибывший на КПП «Мядининкай» на автомобиле Audi Q7, намеревался продолжить путь в Беларусь. По данным RT, при проверке документов выяснилось, что владельцем машины является гражданка России и её в момент задержания не было в транспортном средстве.

На водителя был составлен протокол об административном правонарушении. Автомобиль стоимостью почти в 42 тыс. евро был конфискован.

В Таможенном департаменте напомнили, что с 11 сентября 2023 года автомобили с российскими номерами не пропускают на территорию через посты пограничного таможенного контроля. Въехав в Литву до указанной даты, необходимо было покинуть страну в течение 6 месяцев со дня прибытия, или же транспортные средства должны были быть перерегистрированы. 

Исключение сделано для граждан России, следующих транзитом в Калининградскую область или из нее по упрощенному транзитному документу. Однако такой транзит не может длиться более 24 часов. Кроме того, в автомобиле должен находиться владелец транспортного средства.

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