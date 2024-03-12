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Как тульские спасатели готовятся к паводку: фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева

Как тульские спасатели готовятся к паводку: фоторепортаж

Они заранее прочищают устья рек и участки, на которых может произойти затор.

12 марта специалисты МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ г. Тулы» провели расчистку реки Воронки в районе улицы Путейской. Спасатели опиливали деревья, убирали ветки и мусор из воды. 

— Расчистка заторных участков на водных объектах — превентивные меры, направленные на избежание подтопления населенных пунктов в ходе весеннего паводка. Ежедневно в данной работе задействовано около 15 человек, — отметили в пресс-службе горадминистрации. 

Также спасатели расчистили речку Тулицу. Завтра, 13 марта, они отправятся в деревню Нижние Присады. Там спасатели объедут пять низководных мостов, чтобы проверить русла водоемов на наличие заторов.

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— В преддверии весеннего паводка в городе были обследованы русла всех водных объектов. Выявлено 30 проблемных участков протяженностью около 4,5 км, на которых могут образоваться заторы. На данный момент уже пройдено 1,5 км. Еще предстоит очистить около 3 км русел рек города. Эту работу планируем завершить до начала весеннего паводка. Но и после начала половодья выявление и расчистка проблемных участков продолжатся, — рассказал заместитель начальника МУ «Центра гражданской защиты и спасательных работ г. Тулы» Сергей Рожков.

Для мониторинга паводка установлены гидрологические посты, водомерные рейки. Несколько раз в сутки отслеживается уровень воды в водоемах. За последние 30 лет наибольший подъем воды в Упе был зафиксирован в 2012 году. В пик паводка он достиг 5,45 м. В прошлом году это показатель составил 5,1 м.

В этом году снега выпало почти в 2 раза больше нормы. Как пройдет паводок, будет зависеть в том числе от погодных условий. Однако спасатели готовы к любому развитию событий. В муниципальном образовании в зоне потенциального подтопления могут оказаться 247 домовладений, в которых проживает около 500 жителей. Сейчас проводятся подомовые обходы, тулякам раздают памятки, как вести себя при половодье. При необходимости людей эвакуируют в подготовленные пункты временного размещения.

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Фотограф:
сегодня, в 16:44 0
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Место
ВоронкаТулица

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