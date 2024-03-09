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В Туле продолжается прием заявок на конкурс «Свадьбы с историей»

В Туле продолжается прием заявок на конкурс «Свадьбы с историей»

Победителю достанется сертификат на ужин в ресторане.

Какими были молодожены прошлых лет? Какие фотографии делали? Как одевались красавицы-невесты и модники-женихи? Давайте вместе напишем историю тульской свадьбы!

Присылайте на конкурс старые фотографии со свадеб своих мам и пап, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Чем старше фото, тем интереснее! К фото нужно рассказать историю о молодоженах, пусть небольшую. А если она будет еще и с деталями — потрясающе! Но главное всё же, чтобы из пояснения было понятно, кто это, когда и где было снято.

Все истории и фото мы опубликуем на портале Myslo. 

Посмотрите, какие участники уже поделились семейной историей. 

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Обладатель самой интересной истории и самой яркой (или самой раритетной) фотографии получит сертификат на ужин в ресторане «Дружба» на сумму 5000 р. 

Вы все еще можете поучаствовать в конкурсе! Фото и истории присылайте к нам на почту: [email protected] с пометкой «На конкурс „Свадьбы с историей“». Или в телеграм- бот https://t.me/Myslo_news_bot нашего телеграм-канала (снимки лучше отправлять документом, без сжатия). Ждем ваших фото до 1 апреля 2024 года.

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Контакты для получения информации — ресторан «Дружба»: Тула, ул. Металлистов, 12-б, тел. +7 (4872) 71-73-71; ул. Пролетарская, 2, ТРЦ «Макси», второй этаж, тел. +7 (4872) 79-31-33. 

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Автор:
сегодня, в 19:09 0
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