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В Заречье торопыга выехал на встречку перед пешеходным переходом

В Заречье торопыга выехал на встречку перед пешеходным переходом

Видео с нарушителем появилось в Сети.

В Заречье водитель легковушки почему-то решил, что не может ждать, пока автобус отъедет от остановки и продолжит движение. При этом, автомобилиста не смутило не только нарушение ПДД, но и ограниченный из-за автобуса обзор у пешеходного перехода. Видео с дорожной ситуацией опубликовали в телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула».

«Тула, ул. Максима Горького, перед поворотом на ул. Ствольную. Сплошная не помеха, и потом еще направо повернул. Пешеходу и встречному авто пришлось пропускать «знатока ПДД»», - прокомментировал автор видео.
 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:

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