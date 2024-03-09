Март 2024 может стать одним из самых сухих в XXI веке

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Март 2024 года пока оправдывает данные перед его началом прогнозы: сформировавшаяся в его первой пентаде заметная климатическая аномалия (около +5°) к исходу первой декады существенно уменьшится, а на день сегодняшний составляет лишь около 2°. Более того, эта тенденция сохранится в течение предстоящих 8–10 дней – вторая декада первого весеннего месяца по своей средней температуре ожидается близкой к норме. Об этом сообщает центр «ФОБОС».

Наблюдается и обещанный дефицит осадков – даже прошедший в минувшую пятницу в регионе небольшой снег был отмечен лишь как «следы осадков» и не смог распечатать мартовскую копилку небесной влаги. Имеющиеся на текущий момент прогнозы также не обещают осадков, по крайней мере, до середины следующей недели, да и к концу второй декады марта может выпасть лишь около 2–7 мм осадков, что составит не более 20% от мартовской нормы.

Что принесет заключительная декада марта – покажет время, однако пока у него есть все шансы стать одним из самых сухих в XXI веке. Напомним пятерку лидеров этого списка: замыкают её марты 2011 и 2003 годов, тогда выпало по 21 мм осадков, на третьем месте март 2014 года с результатом в 18 мм осадков. Серебряная позиция за мартом 2015 года – в осадкомеры метеорологов попало 14 мм небесной влаги, а в лидерах март 2022 года – он получил лишь 13 мм осадков, или всего 1/3 от положенного по климату.