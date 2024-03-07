В Тульской области в феврале средний возраст невест составил 34 года

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В феврале 2024 в Тульской области было заключено 427 браков. Средний возраст женихов — 32 года, невест — 34 года. Об этом Myslo сообщили в региональном комитете по делам ЗАГС.

За указанный месяц в области расторгли брак 416 пар.