В Тульской области в феврале средний возраст невест составил 34 года

В феврале 2024 в Тульской области было заключено 427 браков. Средний возраст женихов — 32 года, невест — 34 года. Об этом Myslo сообщили в региональном комитете по делам ЗАГС.
За указанный месяц в области расторгли брак 416 пар.
Статистику предоставил региональный комитет по делам ЗАГС.
В феврале 2024 в Тульской области было заключено 427 браков. Средний возраст женихов — 32 года, невест — 34 года. Об этом Myslo сообщили в региональном комитете по делам ЗАГС.
За указанный месяц в области расторгли брак 416 пар.
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