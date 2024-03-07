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Тульские студенты могут выиграть грант в размере 1 млн рублей
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульские студенты могут выиграть грант в размере 1 млн рублей

Стартовал прием заявок на участие в V очереди конкурса «Студенческий стартап» Фонда содействия инновациям.

В «Точке кипения» ТГПУ им. Л. Н. Толстого состоялась встреча студентов — участников акселерационных программ с действующими и начинающими предпринимателями. Представители бизнес-сообщества поделись опытом получения грантовой поддержки и историями успеха своих компаний.

Приоритет получат проекты в области микроэлектроники, БПЛА, станкостроения, ИИ и цифровых технологий, а также персонализированной медицины и агробиотехнологий.

Размер грантовой поддержки — 1 млн рублей.

Подать заявку можно до 15 апреля.

Заместитель председателя регионального комитета по науке и инноватике Антон Панкратов отметил, что поддержку программы «Студенческий стартап» в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» в 2022–2023 гг. получили 19 обучающихся из Тульской области.

— Нацпроект «Наука и университеты», инициированный Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, обеспечивает научно-технологическое развитие по приоритетным направлениям. По поручению губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина в регионе реализуется комплекс мер поддержки исследователей и разработчиков, направленных на укрепление технологического суверенитета. Благодаря участию в грантовых проектах создаются передовые технологии и инновационные продукты, — сказал Антон Панкратов.

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