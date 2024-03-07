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Тульская делегация приняла участие в церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульская делегация приняла участие в церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи

За пять дней обширной программы прошли спортивные соревнования, концертные шоу, тематические мероприятия и выставки.

Фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта в Сочи на федеральной территории «Сириус». Он объединил 20 тысяч молодых людей из 188 стран мира. В составе тульской делегации в нем приняли участие 118 участников, а также 30 волонтеров.

За пять дней обширной программы прошли спортивные соревнования, концертные шоу, тематические мероприятия и выставки.

На церемонии закрытия подвели итоги фестиваля. В ней принял участие Президент России Владимир Путин.

— Мы очень рады, что приехало такое широкое представительство из почти 190 стран мира, со всех континентов. Хочу подчеркнуть: мы ни с кем не соревнуемся, не хотим ничего никому доказывать. Мы просто рады видеть наших друзей, — отметил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что российская общая культура является в известной степени уникальной. Она интересна, многообразна и действительно есть смысл с ней знакомиться поближе, особенно понимать ее людям, которые живут за рубежом России.

Владимир Путин также посетил выставочную зону «Сады у взлётной полосы», посвящённую лучшим российским практикам в создании возможностей для молодого поколения.

Иностранные участники поблагодарили за гостеприимство и возможность приобщиться к российской культуре.

— Тульская область в завершение основных мероприятий фестиваля примет у себя 70 иностранных участников. Вчера мы представили иностранной делегации нашу региональную программу с тематическим маршрутом «Дорога памяти». Постараемся максимально полно познакомить их с нашими обычаями, культурой, а главное — историей региона, — сказал министр молодёжной политики Алексей Давлетшин.

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