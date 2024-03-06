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В Туле прошёл турнир по стрельбе среди дам в погонах
Фото: Управление Росгвардии по Тульской области

В Туле прошёл турнир по стрельбе среди дам в погонах

Соревнования организовало региональное Управление Росгвардии.

Накануне Международного женского дня Управление Росгвардии по Тульской области провело ежегодный турнир по стрельбе среди женщин, проходящих службу в государственных ведомствах.

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Соревнования прошли на базе регионального отряда ОМОН. В них приняли участие более 20 сотрудниц Росгвардии, МВД, МЧС, УФСИН, УФСБ и других структур. Участницам нужно было поразить мишени с расстояния 25 метров. Три патрона давалось на тренировку, а в зачёт шли попадания с 10 выстрелов.

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В командном зачете победу одержала команда УМВД России по Тульской области, вторыми стали представительницы Росгвардии и замкнули тройку лидеров сотрудницы регионального УФСБ. Победительницам вручили грамоты и медали. Все участницы турнира в преддверии праздника получили букеты тюльпанов.

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